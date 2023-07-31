Fenerbahçe, Tete'nin alternatifini buldu!

Fenerbahçe, Tete'de olumsuz bir gelişme olursa alternatifini hazırladı. Hertha'nın Belçikalı yıldızı Dodi Lukebakio'nun menajeri ile olumlu geçen bir görüşme yapıldı...

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe, Tete'nin alternatifini buldu!
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31 Temmuz 2023 14:07
Yaz transfer döneminin flaş takımı Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kısa bir süre önce Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Tete'yi menajeri ile birlikte İstanbul'da davet eden ve teklifini sunan Fenerbahçe sambacı yıldızın kararını bekliyor.

TETE OLMAZSA...

Ancak bu süreç içinde Fenerbahçe yönetimi de boş durmuyor. Olumsuz bir dönüş olasılığını hesap eden Sarı-Lacivertli kurmaylar Hertha Berlin'in Belçikalı oyuncusu Dodi Lukebakio ile temas kurdu. Oyuncunun menajeri ile olumlu geçen bir görüşme yapan Fenerbahçe yönetimi Alman Kulübü'nün de kapısını kısa süre içinde çalacak.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

Hertha Berlin ile 2024 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro civarında. Ancak oyuncunun kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi kaldığı için fiyatı bu rakamın altında kalması kuvvetli bir ihtimal. Lukebakio 8 kez Belçika formasını giydi.   

 
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