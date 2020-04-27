Stoper bölgesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Alanyaspor'un İngiliz stoperiiçin harekete geçti.Başkan Ali Koç'un, Alanyaspor'un patronu Hasan Çavuşoğlu ile 28 yaşındaki oyuncu için bir görüşme yapmayı planladığı öğrenildi. Sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibiyle 1yıl daha sözleşmesi olan İngiliz stoperin transferini takas artı para yoluyla gerçekleştirmek istiyor.Tottenham, Bristol, Swansea, Cardiff, OPR, Southampton, Liverpool ve Dundee gibi takımlarda oynayan 28 yaşında, 1.91 boyundaki Caulker, İngiltere Milli Takımı'nın formasını da 1 kez giydi.