Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı

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PSG'NİN KİRALIK HAKKI AÇILDI, TRANSFER BİTTİ



Oyuncu kiralama hakkı dolu olan PSG'nin Xavi Simons'u bonservisi ile Leipzig'e satmasının ardından PSG'nin kiralama hakkı açıldı ve Fenerbahçe, daha önce anlaşmaya vardığı Milan Skriniar transferini imzaya döktü.



MILAN SKRINIAR KİMDİR?



Inter'den 2023 yazında PSG'ye bedelsiz transfer olan 29 yaşındaki stoper, Inter'e 2017 yılında 34 milyon euroya Sampdoria'dan transfer oldu.



Şu ana kadar bonservisine toplamda 39.2 milyon euro bonservis ödenen Skriniar, kariyeri boyunca 423 maça çıktı. Sloven oyuncu 25 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.











