Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı

Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'den Milan Skriniar'ın transferini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı
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30 Ocak 2025 17:32
Son güncelleme 30 Ocak 2025 17:43
Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'den Milan Skriniar'ın kiralık transferini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Milan Skriniar'ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Slovak stopere 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

PSG'NİN KİRALIK HAKKI AÇILDI, TRANSFER BİTTİ

Oyuncu kiralama hakkı dolu olan PSG'nin Xavi Simons'u bonservisi ile Leipzig'e satmasının ardından PSG'nin kiralama hakkı açıldı ve Fenerbahçe, daha önce anlaşmaya vardığı Milan Skriniar transferini imzaya döktü.

MILAN SKRINIAR KİMDİR?

Inter'den 2023 yazında PSG'ye bedelsiz transfer olan 29 yaşındaki stoper, Inter'e 2017 yılında 34 milyon euroya Sampdoria'dan transfer oldu.

Şu ana kadar bonservisine toplamda 39.2 milyon euro bonservis ödenen Skriniar, kariyeri boyunca 423 maça çıktı. Sloven oyuncu 25 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 




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