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Fenerbahçe, Skriniar ile pazarlık masasında!

PSG'nin kadroda düşünmediği Milan Skriniar, Fenerbahçe'nin teklifini değerlendirmeye aldı. Sarı lacivertliler, Slovak stopere 4 yıllık kontrat önerdi ancak maaş pazarlığı sürüyor.

calendar 27 Haziran 2025 09:44
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Skriniar ile pazarlık masasında!
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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun kalması kesinleştikten sonra transfer çalışmaları hızlandı.

İSTANBUL'DA GÖRÜŞME

Portekizli hoca, 'devam' kararı alınmasıyla birlikte ilk iş olarak Milan Skriniar'ın transferini istemişti. Slovak stoper, bonservisinin alınması koşuluyla maaşında indirim yapmaya sıcak bakarken, yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'a geldi ve Fenerbahçe ile masaya oturdu.


6 MİLYON EURO MAAŞ TEKLİFİ

Sarı-lacivertliler, yıldız savunmacıya yıllık 6 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme teklif etti. Ancak, PSG'den 12 milyon euro maaş kazanan oyuncu bu teklifi geri çevirdi. Skriniar'ın talebi yıllık 10 milyon avro seviyesinde.

ALİ KOÇ PSG İLE PAZARLIKTA

Bu arada oyuncunun bonservisine sahip Paris Saint-Germain ise 15 milyon Euro istiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, iyi ilişkilerini kurarak bu rakamı 10 milyon Euro'ya çekmeyi amaçlıyor. 


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