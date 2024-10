Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe , Samsunspor deplasmanına konuk oldu. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki ma 2-2 sona erdi.Fenerbahçe'nin gollerini 24. dakikada Dusan Tadic ve 62. dakikada Allan Saint-Maximin attı. Samsunspor'un golleri 49. dakikada Carlo Holse ve 88. dakikada Soner Aydoğdu'dan geldi.Fenerbahçe 17, Samsunspor 19 puana yükseldi.Fenerbahçe, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü sahasında Manchester United'ı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, Manchester United sonrası ligde sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Samsunspor, ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa deplasmanına gidecek.Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.Ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 16 puanla ligde 4. sırada bulunan sarı-lacivertli takım, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Samsunspor'a konuk oldu.Fenerbahçe, karşılaşmaya Livakovic, Mert Müldür, Becao, Djiku, Oosterwolde, Kostic, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Dzeko ilk 11'i ile başladı.Teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda oynadıkları Twente maçına göre ilk 11'de forma verdiği İrfan Can Kahveci, En-Nesyri'nin yerine Kostic ve Dzeko'ya Samsunspor karşısında şans verdi.Sarı-lacivertli takımın yedek kulübesinde Osman Ertuğrul Çetin, Samet Akaydın, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, En-Nesyri, Münir Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Maximin yer aldı.Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe'ye karşı ligde son oynadıkları Adana Demirspor maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.Samsunspor sahaya Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Bola, Benasser, Ntcham, Holse, Muja, Emre Kılınç ve Moundilmadji ilk 11'i ile çıktı.Kırmızı-beyazlıların yedek kulübesinde Halil Yeral, Celil Yüksel, Soner Aydoğdu, Tait, Dimata, Schindler, Soner Gönül, Laura, Haluk Mustafa Tan ve Bedirhan Çetin yer aldı.Karadeniz temsilcisinin taraftarları, tribünlerde kırmızı-beyaz renklerden oluşan kartonlarla "Samsunspor" koreografisi hazırladı.Sol kale arkası tribündeki taraftarlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a geldiğini haber veren İstiklal Savaşı Gazetesi'nin manşeti bulunan dev pankart açtı.Sağ kale arkasında ise Samsunspor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım ve Teknik Direktör Thomas Reis'in karikatürlerinin bulunduğu ve üzerinde "King Of The North" yazan pankart sergilendi.Karşılaşmada 33 bin 919 kapasiteli stadyumun tamamı dolarken Fenerbahçe taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldı.Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadelenin ilk 20 dakikalı bölümünde tempo düşük seviyede kalırken maçta ilk gol Fenerbahçe'den geldi.Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, 24. dakikada sol kanattan ceza sahasına uzun bir taç atışı kullandı. Samsunspor savunmasının hatasıyla bu top ceza sahasındaki Dusan Tadic'in önünde kaldı. Sırp yıldız, müsait pozisyonda ağları havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.Samsunspor, 33. dakikada Marius ile golü buldu. Marius, Livakovic ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi. Topun filelerle buluşmasının ardından Marius için ofsayt bayrağı kalktı.Fenerbahçe, 36. dakikada penaltı bekledi. Ceza sahasında topla buluşan Dusan Tadic, yerde kaldı, Fenerbahçeli futbolcular hakeme baktı. Hakem Muhammet Ali Metoğlu, Tadic'in ofysatta olduğunu işaret etti.Fenerbahçe, karşılaşmanın 38. dakikasında etkili oldu. Bu dakikada ani gelişen atakta rakip ceza yayında topla buluşan Mert Müldür'ün şutu kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.Fenerbahçe'de orta sahanın önemli isimlerinden Fred, mücadelenin 40. dakikasında sarı kart gördü. Brezilyalı yıldız, bu sarı kartla cezalı duruma düştü. Fred, gelecek hafta Bodrum FK maçında forma giyemeyecek.Samsunspor'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arbnor Muja, 45. dakikada sakatlık yaşadı ve sedyeyle oyundan çıktı. Karadeniz ekibinde oyuna Kingsley Schindler girdi.Fenerbahçe, Samsunspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Samsunspor, karşılaşmanın ikinci yarısına adeta golle başladı. 49. dakikada Emre Kılınç, sol kanattan topu getirdi ve ceza sahasındaki Carlo Holse'yi gördü. Holse, topu ağlara gönderdi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna müdahalede bulundu. Portekizli teknik adam, sarı kart gören Fred, Becao ve Kostic kenara geldi. Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.Fenerbahçe'de 58'de oyuna giren Maximin, 62'de sahneye çıktı. Tadic'in pasıyla topla buluşan Fransız yıldız, iki rakibinden sıyrıldı ve soldan ceza sahasına girdikten sonra çektiği şutla fileleri havalandırdı.Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, karşılaşmanın 73. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Hollandalı futbolcu yerine Samet Akaydin oyuna dahil oldu.Samsunspor, karşılaşmanın 75. dakikasında penaltı itirazında bulundu. Landry Dimata'nın vuruşu ceza sahasında Amrabat'tan geri döndü. Samsunspor futbolcular, bu pozisyonda hakem Muhammet Ali Metoğlu'na baktı. Bir süre VAR'la konuşan hakem Metoğlu, oyunu sürdürdü. Samsunspor'da bu pozisyona itirazlarda bulunan Youssef Ait Bennasser sarı kart gördü.Fenerbahçe'de 81. dakikada Edin Dzeko yerine oyuna dahil olan Youssef En-Nesyri 85'te net bir fırsattan yararlanamadı. Savunmanın arkasına sarkan Faslı futbolcu, kaleci Okan'ın üzerinden aşırdığı topta fileleri bulamadı.Samsunspor, 88'de bir kez daha eşitlik golünü buldu. Karadeniz ekibinde Soner Aydoğdu, ceza sahası dışından çektiği şutla fileleri havalandırdı.Karşılaşma 2-2 sona erdi.30. dakikada Bola'nın sağ çaprazdan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Holse'nin arka direğe doğru şutunda kaleci Livakovic, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.38. dakika Tadic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mert Müldür'ün yerden sert şutunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinde yatarak bloke etti.Müsabakanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.65. dakikada Tadic'in pasında ceza saha çizgisi üzerinden Szymanski'nin yerden sert şutunda top az farkla direğin yanından auta gitti.83. dakikada Moundilmadji'nin pasında topla buluşan Ntcham'ın yerden sert şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.85. dakikada Samsunspor defansının uzaklaştıramadığı top ceza sahası içindeki En-Nesyri'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandıYeni 19 MayısMuhammed Ali Metoğlu, Furkan Ürün, Serkan OlguncanOkan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 69 Laura), Van Drongelen, Satka, Bola (Dk. 84 Soner Gönül), Benasser, Ntcham, Holse (Dk. 84 Soner Aydoğdu), Muja (Dk. 44 Schindler), Emre Kılınç (Dk. 69 Dimata), MoundilmadjiLivakovic, Mert Müldür, Becao (Dk. 58 Çağlar Söyüncü), Djiku, Oosterwolde (Dk. 76 Samet Akaydın), Kostic (Dk. 58 İrfan Can Kahveci), Fred (Dk.58 Maximin), Amrabat, Szymanski, Tadic, Dzeko (Dk. 81 En-Nesyri)Dk. 24 Tadic, Dk. 62 Maximin (Fenerbahçe), Dk. 49 Holse, Dk. 88 Soner Aydoğdu (Samsunspor)Dk. 13 Satka, Dk. 14 Ntcham, Dk. 55 Emre Kılınç, Dk. 57 Bola, Dk. 76 Benasser, Dk. 90+5 Moundilmadji (Samsunspor), Dk. 9 Kostic, Dk. 40 Fred, Dk. 52 Becao, Dk. 89 İrfan Can Kahveci, Dk. 90+5 Djiku (Fenerbahçe),