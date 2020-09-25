Fenerbahçe, Mbwana Samatta'yı 4 sezonluğuna transfer ettiğini açıkladı.



Sarı lacivertliler, bu transfer için Aston Villa'ya 6 milyon euro + 750 bin euro bonservis, Samatta'ya ise yıllık 2.75 milyon euro maaş verecek.



İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:



"Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın 31.05.2021 tarihine kadar kiralanması ve sözleşme sonunda transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Aston Villa FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak ise sözleşme boyunca 6.000.000 Avro ödenecektir.



Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarımıza bağlı olarak azami 750.000 Avro bonus bedeli Aston Villa FC Kulübüne ödenecektir.



FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır."



FENERBAHÇE'NİN ANLAŞTIĞI SAMATTA KİMDİR?



Kariyerine Tanzanya'da African Lyon takımında başlayan Samatta, 1 sezon içinde Kongo'dan Mazembe'ye transfer oldu. 5 yıl burada oynadıktan sonra Belçikalı gözlemcilerin dikkatini çeken Samatta, 2016'da 800 bin euro bonservis bedeliyle Genk'e transfer oldu. Belçika'da 4 yıl boyunca istikrarlı bir performans sergileyen Samatta, 10,5 milyon euro bonservis bedeliyle Aston villa'ya transfer oldu. Premier Lig'de sadece 6 ay oynayan Samatta, 16 maça çıktı ve 2 gol attı.



SAMATTA'NIN PERFORMANSI



TP Mazembe

40 maç, 19 gol, 7 asist



KRC Genk

191 maç, 76 gol, 20 asist



Aston Villa

16 maç, 2 gol











