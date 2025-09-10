09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
1-1
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
2-1
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
2-3
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
1-0
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
0-5
09 Eylül
Norveç-Moldova
11-1
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
2-2
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
1-2
09 Eylül
Fransa-İzlanda
2-1
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
1-1
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
2-3
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
0-0
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
0-0
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
1-0
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
3-6
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
1-0
10 Eylül
Şili-Uruguay
0-0
10 Eylül
Peru-Paraguay
0-1

Fenerbahçe, Rodrigo Zalazar'ın peşinde!

Fenerbahçe, transferin bitmesine günler kala orta sahaya takviye için harekete geçti. Gündemdeki isim Braga forması giyen Uruguaylı yıldız Rodrigo Zalazar.

10 Eylül 2025
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Rodrigo Zalazar'ın peşinde!
Fenerbahçe'de 12 Eylül Cuma günü sona erecek transfer dönemine sayılı günler kala, orta saha için fırsat transferi arayışları hız kazandı.
 
Sarı lacivertlilerin gündemine son olarak Portekiz Ligi ekiplerinden Braga'da forma giyen Rodrigo Zalazar geldi.
 
BRAGA SICAK BAKMIYOR
 
Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe 26 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu için nabız yokluyor. Ancak bu transfer kolay görünmüyor. Braga, yıldız oyuncusu Roger Fernandes'i Al Ittihad'a sattıktan sonra kadrosundaki bir diğer önemli ismi daha kaybetmeye sıcak bakmıyor.
 
8 MAÇTA 5 GOL
 
Zalazar'ın kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Orta sahada 6 ve 8 numaralı pozisyonlarda görev yapabilen başarılı oyuncu, zaman zaman sağ kanatta da forma şansı bulabiliyor. Bu sezon Braga formasıyla 8 resmi maça çıkan Uruguaylı futbolcu, 5 kez rakip fileleri havalandırarak dikkat çekici bir performans sergiledi.
 
Fenerbahçe'nin bu transferdeki tek rakibi de Zenit değil. Rus kulübü de Zalazar'ı kadrosuna katmak istiyor.
 
Fenerbahçe'nin kısa süre içinde somut adımlar atıp atmayacağı merakla bekleniyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
