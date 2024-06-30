Fenerbahçe resmi görüşmelere başladı: En-Nesyri

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den dikkat çeken bir hamle geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı lacivertli takım, Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak istiyor.
Habere göre; Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Youssef En-Nesyri transferi için Sevilla ile resmi görüşmelere başladı.
MOURINHO'NUN LİSTESİNDE
Bununla birlikte, Youssef En-Nesyri'nin Jose Mourinho'nun santrfor listesinin başında bulunduğu belirtildi.
Bütün şartları zorlayacak olan sarı lacivertli yönetim, transferi kısa süre içinde bitirmeyi hedefliyor.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
27 yaşındaki Faslı golcü, Sevilla formasını geçen sezon 41 kez giydi ve 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı lacivertli takım, Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak istiyor.
Habere göre; Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Youssef En-Nesyri transferi için Sevilla ile resmi görüşmelere başladı.
MOURINHO'NUN LİSTESİNDE
Bununla birlikte, Youssef En-Nesyri'nin Jose Mourinho'nun santrfor listesinin başında bulunduğu belirtildi.
Bütün şartları zorlayacak olan sarı lacivertli yönetim, transferi kısa süre içinde bitirmeyi hedefliyor.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
27 yaşındaki Faslı golcü, Sevilla formasını geçen sezon 41 kez giydi ve 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.