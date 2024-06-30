Fenerbahçe resmi görüşmelere başladı: En-Nesyri

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Youssef En-Nesyri transferi için Sevilla ile resmi görüşmelere başladı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe resmi görüşmelere başladı: En-Nesyri
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30 Haziran 2024 19:46
Son güncelleme 30 Haziran 2024 19:56
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den dikkat çeken bir hamle geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı lacivertli takım, Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak istiyor.

Habere göre; Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Youssef En-Nesyri transferi için Sevilla ile resmi görüşmelere başladı.

MOURINHO'NUN LİSTESİNDE

Bununla birlikte, Youssef En-Nesyri'nin Jose Mourinho'nun santrfor listesinin başında bulunduğu belirtildi.

Bütün şartları zorlayacak olan sarı lacivertli yönetim, transferi kısa süre içinde bitirmeyi hedefliyor.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

27 yaşındaki Faslı golcü, Sevilla formasını geçen sezon 41 kez giydi ve 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 

 
 
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