Fenerbahçe Parolapara avantajı korumak istiyor

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, evinde Draisma Dynamo'yu ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Parolapara avantajı korumak istiyor
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19 Aralık 2023 15:11
Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, Voleybol Erkekler CEV Cup 8'li final turu rövanşında 20 Aralık Çarşamba günü (yarın) Hollanda'nın Draisma Dynamo takımını konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan Fenerbahçe Parolapara, her türlü galibiyette veya 3-2 kaybetmesi halinde bir üst tura yükselecek. Draisma Dynamo'nun karşılaşmayı 3-1 veya 3-0 kazanması halindeyse turu geçen taraf altın setle belli olacak.

 

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