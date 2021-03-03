Fenerbahçe Öznur Kablo, Beşiktaş'ı çok farklı geçti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş HDI Sigorta, Fenerbahçe Öznur Kablo'yu ağırladı.
Akatlar Arena'da oynanan karşılaşma, Fenerbahçe Öznur Kablo'nun 96-64'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.
Sarı - lacivertliler, bu sonucun ardından ligde 23'te 23 yaptı. Beşiktaş HDI Sigorta ise 16. mağlubiyetini aldı.
Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Serhat Büker, Orkun Yurttaş, Nihat Çetin
Beşiktaş HDI Sigorta: Senay Zeybek 6, İrem Naz Topuz 18, Salvadores 25, Elif Bayram 6, Ivankovic 4, Melek Uzunoğlu 5, Nur Sezen Yavuz
Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 16, Olcay Çakır Turgut 13, McBride 20, Iugapova 17, Stokes 2, Zandalasini 15, Sevgi Uzun 11, Merve Arı 2, İdil Saçalır
1. Periyot: 18-15
Devre: 26-53
3. Periyot: 42-76
Akatlar Arena'da oynanan karşılaşma, Fenerbahçe Öznur Kablo'nun 96-64'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.
Sarı - lacivertliler, bu sonucun ardından ligde 23'te 23 yaptı. Beşiktaş HDI Sigorta ise 16. mağlubiyetini aldı.
Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Serhat Büker, Orkun Yurttaş, Nihat Çetin
Beşiktaş HDI Sigorta: Senay Zeybek 6, İrem Naz Topuz 18, Salvadores 25, Elif Bayram 6, Ivankovic 4, Melek Uzunoğlu 5, Nur Sezen Yavuz
Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 16, Olcay Çakır Turgut 13, McBride 20, Iugapova 17, Stokes 2, Zandalasini 15, Sevgi Uzun 11, Merve Arı 2, İdil Saçalır
1. Periyot: 18-15
Devre: 26-53
3. Periyot: 42-76