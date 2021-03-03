Fenerbahçe Öznur Kablo, Beşiktaş'ı çok farklı geçti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 96-64 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe Öznur Kablo, Beşiktaş'ı çok farklı geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mart 2021 19:10
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş HDI Sigorta, Fenerbahçe Öznur Kablo'yu ağırladı.

Akatlar Arena'da oynanan karşılaşma, Fenerbahçe Öznur Kablo'nun 96-64'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - lacivertliler, bu sonucun ardından ligde 23'te 23 yaptı. Beşiktaş HDI Sigorta ise 16. mağlubiyetini aldı.

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Serhat Büker, Orkun Yurttaş, Nihat Çetin

Beşiktaş HDI Sigorta: Senay Zeybek 6, İrem Naz Topuz 18, Salvadores 25, Elif Bayram 6, Ivankovic 4, Melek Uzunoğlu 5, Nur Sezen Yavuz

Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 16, Olcay Çakır Turgut 13, McBride 20, Iugapova 17, Stokes 2, Zandalasini 15, Sevgi Uzun 11, Merve Arı 2, İdil Saçalır

1. Periyot: 18-15

Devre: 26-53

3. Periyot: 42-76



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.