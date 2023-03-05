Fenerbahçe Opet'ten, Irina Fetisova hamlesi

Fenerbahçe Opet Voleybol Takımı, Rus orta oyuncu Irina Fetisova ile anlaşma sağladı.

, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe Opet'ten, Irina Fetisova hamlesi
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05 Mart 2023 16:45
Fenerbahçe Opet, kadrosunu önemli bir hamle ile güçlendirdi.

Voleybol Plus'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler dış transferde Rusya'nın Dinamo Moskova takımında forma giyen Rus orta oyuncu Irina Fetisova'yı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'nin bu transferin ardından Vuchkova ile yolları ayırması bekleniyor.

1994 doğumlu, 190 cm boyundaki milli oyuncunun kariyerinde 4 Rusya Ligi, 1 Rusya Kupası, 2 Rusya Süper Kupası ve 1 CEV Challenge Kupası şampiyonlukları bulunuyor.

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