Fenerbahçe Opet, Karayolları'nı rahat geçti!

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. ve son haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Opet, Karayolları'nı rahat geçti!
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02 Nisan 2022 20:21
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. ve son haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Karayolları ile karşılaştı.

Mücadeleyi Fenerbahçe Opet 3-0 kazandı.

Salon: Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, İlknur Çakar

Karayolları: Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Fatmanur Yılmaz, Kübra Kegan (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Gizem Mısra Aşçı, Zeliha Küçükkardaş, Merve Nezir, Doğa Diraz)

Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Dicle Nur Babat, Tutku Burcu Yüzgenç, De Souza, Beliz Baskır (Gizem Örge, Cansu Çetin, İpar Özay Kurt, Buse Ünal, Vargas)

Setler: 18-25, 19-25, 11-25

Süre: 64 dakika (21, 24, 19)

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