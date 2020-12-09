Fenerbahçe Opet, Imoco'nun konuğu

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Carraro Imoco ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet, Imoco'nun konuğu
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09 Aralık 2020 14:15
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'ndaki üçüncü maçında İtalya'nın Carraro Imoco ekibiyle karşılaşacak.

İtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, gruptaki ilk maçında Fransa temsilcisi Nantes'ı 3-0 mağlup etmişti. Carraro Imoco da Slovenya'nın Calcit Volley takımını aynı skorla yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.



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