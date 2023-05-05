Fenerbahçe Opet, finale yükseldi

Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı altın sette geçerek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet, finale yükseldi
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05 Mayıs 2023 21:03
Son güncelleme 05 Mayıs 2023 22:00
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geldi.

VakıfBank, rakibini 25-23, 25-17 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

İlk maçı Fenerbahçe 3-1 kazandığı için mücadele altın sete gitti. Fenerbahçe, rakibini altın sette 15-11 mağlup etti ve finale yükseldi.

VakıfBank'a CEV Şampiyonlar Ligi ve Kupa Voley'de kaybeden Fenerbahçe, rakibinden rövanşı aldı.

Karşılaşmada sarı-lacivertli takımın başantrenörü Zoran Terzic, itirazları nedeniyle başhakem Nurper Özbar tarafından ihraç edildi.

Fenerbahçe finalde Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Nurper Özbar, Recep Karakoç

VakıfBank: Kübra Akman, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Bajema (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Daalderop, Derya Cebecioğlu, Buket Gülübay)

Fenerbahçe Opet: Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Cristina, Eda Dündar (Gizem Örge, Cansu Çetin, Lazareva, Meliha Diken, Buse Ünal)

Setler: 25-23, 25-17, 25-21

Altın set: 11-15

Süre: 108 dakika (28, 28, 29, 23)

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