Fenerbahçe Opet, finale yükseldi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geldi.
VakıfBank, rakibini 25-23, 25-17 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
İlk maçı Fenerbahçe 3-1 kazandığı için mücadele altın sete gitti. Fenerbahçe, rakibini altın sette 15-11 mağlup etti ve finale yükseldi.
VakıfBank'a CEV Şampiyonlar Ligi ve Kupa Voley'de kaybeden Fenerbahçe, rakibinden rövanşı aldı.
Karşılaşmada sarı-lacivertli takımın başantrenörü Zoran Terzic, itirazları nedeniyle başhakem Nurper Özbar tarafından ihraç edildi.
Fenerbahçe finalde Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya gelecek.
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Nurper Özbar, Recep Karakoç
VakıfBank: Kübra Akman, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Bajema (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Daalderop, Derya Cebecioğlu, Buket Gülübay)
Fenerbahçe Opet: Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Cristina, Eda Dündar (Gizem Örge, Cansu Çetin, Lazareva, Meliha Diken, Buse Ünal)
Setler: 25-23, 25-17, 25-21
Altın set: 11-15
Süre: 108 dakika (28, 28, 29, 23)
VakıfBank, rakibini 25-23, 25-17 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
İlk maçı Fenerbahçe 3-1 kazandığı için mücadele altın sete gitti. Fenerbahçe, rakibini altın sette 15-11 mağlup etti ve finale yükseldi.
VakıfBank'a CEV Şampiyonlar Ligi ve Kupa Voley'de kaybeden Fenerbahçe, rakibinden rövanşı aldı.
Karşılaşmada sarı-lacivertli takımın başantrenörü Zoran Terzic, itirazları nedeniyle başhakem Nurper Özbar tarafından ihraç edildi.
Fenerbahçe finalde Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya gelecek.
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Nurper Özbar, Recep Karakoç
VakıfBank: Kübra Akman, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Bajema (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Daalderop, Derya Cebecioğlu, Buket Gülübay)
Fenerbahçe Opet: Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Cristina, Eda Dündar (Gizem Örge, Cansu Çetin, Lazareva, Meliha Diken, Buse Ünal)
Setler: 25-23, 25-17, 25-21
Altın set: 11-15
Süre: 108 dakika (28, 28, 29, 23)
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