Fenerbahçe Opet, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon!

2025 Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Opet ile Çimsa ÇBK Mersin karşı karşıya geldi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Opet, 104-77 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Opet, geçen yıl da kazandığı kupayı 14. kez müzesine götürdü.
1. Çeyrek: 22-25
Devre: 45-47
3. Çeyrek: 73-59
DETAYLAR BİRAZDAN...
Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Opet, 104-77 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Opet, geçen yıl da kazandığı kupayı 14. kez müzesine götürdü.
1. Çeyrek: 22-25
Devre: 45-47
3. Çeyrek: 73-59
DETAYLAR BİRAZDAN...