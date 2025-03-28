Fenerbahçe Opet, Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nde yarı finalde!

Basketbol Kadınlar Süper Ligi play-off çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Melikgazi Kayseri'nin konuğu oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Fenerbahçe Opet 98-56 kazandı.
1. Periyot: 17-25
Devre: 32-59
3. periyot: 44-80
Bu galibiyet ile birlikte seride durumu 2-0'a getiren Fenerbahçe Opet, adını yarı finale yazdırdı.
Fenerbahçe Opet, yarı finalde Beşiktaş Boa ve Emlak Konut eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Fenerbahçe Opet 98-56 kazandı.
1. Periyot: 17-25
Devre: 32-59
3. periyot: 44-80
Bu galibiyet ile birlikte seride durumu 2-0'a getiren Fenerbahçe Opet, adını yarı finale yazdırdı.
Fenerbahçe Opet, yarı finalde Beşiktaş Boa ve Emlak Konut eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.