Fenerbahçe'nin yükselen değeri: Yusuf Akçiçek

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki stoperi Yusuf Akçiçek, piyasa değerini 150 bin Euro'dan 5.5 milyon Euro'ya çıkararak kariyerinin rekorunu kırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin yükselen değeri: Yusuf Akçiçek
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21 Mart 2025 08:47

Transfermarkt, Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerlerinde güncellemeye gitti.

Buna göre Fenerbahçe'nin gözdesi ve A Milli Takım kadrosuna çağrılan Yusuf Akçiçek, piyasa değerini en çok artıran futbolcu oldu. 

1.93 metre boya sahip 19 yaşındaki stoperin değeri, 150 bin Euro'dan 5.5 milyon Euro'ya yükseldi.

KARİYERİNİN REKORUNU KIRDI

Yüzde 3566.7'lik değer artışı yakalayan genç oyuncu, kariyerinin de rekorunu kırdı.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Yusuf'un Fenerbahçe ile sözleşmesi Haziran 2028 yılına kadar devam ediyor.

970 DAKİKA SAHADA KALDI

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 16 maça çıkan genç yetenek, toplamda 970 dakika sahada kaldı. Ortaya koyduğu performansla da yetenek avcılarının dikkatini çekmeyi başardı. 

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