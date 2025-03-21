Fenerbahçe'nin yükselen değeri: Yusuf Akçiçek

Transfermarkt, Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerlerinde güncellemeye gitti.



Buna göre Fenerbahçe'nin gözdesi ve A Milli Takım kadrosuna çağrılan Yusuf Akçiçek, piyasa değerini en çok artıran futbolcu oldu.



1.93 metre boya sahip 19 yaşındaki stoperin değeri, 150 bin Euro'dan 5.5 milyon Euro'ya yükseldi.



KARİYERİNİN REKORUNU KIRDI



Yüzde 3566.7'lik değer artışı yakalayan genç oyuncu, kariyerinin de rekorunu kırdı.



SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR



Yusuf'un Fenerbahçe ile sözleşmesi Haziran 2028 yılına kadar devam ediyor.



970 DAKİKA SAHADA KALDI



Bu sezon sarı-lacivertli formayla 16 maça çıkan genç yetenek, toplamda 970 dakika sahada kaldı. Ortaya koyduğu performansla da yetenek avcılarının dikkatini çekmeyi başardı.



