Fenerbahçe'nin yeni orta saha hedefi

Fenerbahçe, ara transfer dönemi için River Plate forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Nicolas de la Cruz'u takip ediyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'nin yeni orta saha hedefi
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20 Eylül 2023 16:37
Fenerbahçe için İspanya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ

İspanyol basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertli takımın gelecek ara transfer döneminde bir orta saha transferi yapmak istediği aktarıldı.

Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda River Plate forması giyen Uruguaylı oyuncu Nicolas de la Cruz'la ilgilendiği öne sürüldü.

INTER DE PEŞİNDE

26 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen bir diğer kulüp olarak İtalya'dan da Inter gösterildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Nicolas de la Cruz'un kulübü River Plate ile sözleşmesi Aralık 2025'e kadar devam ediyor.

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