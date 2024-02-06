Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu güncellendi

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edeceği kadroyu UEFA'ya bildirdi.
Kulübün bildiği yeni kadroda yeni transferler Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü yer alırken; takımdan ayrılan Miguel Crespo ve Umut Nayir'in yanı sıra Serdar Aziz, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı.
Öte yandan Ryan Kent kadroda yer alırken, grup aşamasında UEFA'ya bildirilmeyen Mert Müldür yine kadroda yer bulamadı.
İşte Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro;
Kaleciler
Dominik Livaković
Doğukan Demir
İrfan Can Eğribayat
Ömer Camcı
Furkan Akyüz
Defanslar
Çağlar Söyüncü
Alexander Djiku
Leonardo Bonucci
Jayden Oosterwolde
Ahmet Aydın
Rodrigo Becao
Yusuf Akçiçek
Mehmet Can Gülerer
Orta sahalar
İsmail Yüksek
Ferdi Kadıoğlu
Mert Hakan Yandaş
Ryan Kent
Joshua King
İrfan Can Kahveci
Miha Zajc
Rade Krunic
Fred
Muhammet İmre
Sebastian Szymanski
Kaan Akyazı
Efekan Karayazı
Emirhan Arkutcu
Forvetler
Edin Dzeko
Dusan Tadic
Cengiz Ünder
Bright Osayi-Samuel
Michy Batshuayi
Çağrı Fedai
Kulübün bildiği yeni kadroda yeni transferler Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü yer alırken; takımdan ayrılan Miguel Crespo ve Umut Nayir'in yanı sıra Serdar Aziz, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı.
Öte yandan Ryan Kent kadroda yer alırken, grup aşamasında UEFA'ya bildirilmeyen Mert Müldür yine kadroda yer bulamadı.
İşte Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro;
Kaleciler
Dominik Livaković
Doğukan Demir
İrfan Can Eğribayat
Ömer Camcı
Furkan Akyüz
Defanslar
Çağlar Söyüncü
Alexander Djiku
Leonardo Bonucci
Jayden Oosterwolde
Ahmet Aydın
Rodrigo Becao
Yusuf Akçiçek
Mehmet Can Gülerer
Orta sahalar
İsmail Yüksek
Ferdi Kadıoğlu
Mert Hakan Yandaş
Ryan Kent
Joshua King
İrfan Can Kahveci
Miha Zajc
Rade Krunic
Fred
Muhammet İmre
Sebastian Szymanski
Kaan Akyazı
Efekan Karayazı
Emirhan Arkutcu
Forvetler
Edin Dzeko
Dusan Tadic
Cengiz Ünder
Bright Osayi-Samuel
Michy Batshuayi
Çağrı Fedai