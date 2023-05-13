Fenerbahçe'nin son 10 yıldaki tablosu: Sahada 2, salonda 43

Fenerbahçe, salon sporlarına damga vurmayı sürdürüyor.
Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre; Bu sezon müzelere giren 3 kupa, basketbol ve voleyboldan, kadınlardan geldi. Son 26 günde 3 kupa kazanan sarı-lacivertliler; kadın basketbolunda Avrupa Ligi ve Kadınlar Süper Ligi; kadın voleybolunda da Sultanlar Ligi'nde zafere ulaştı.
Kanarya'nın erkek voleybol takımı sezonu kupasız (3. oldu) kapatırken erkek basketbolda lig şampiyonluğu şansı sürüyor.
Son 10 yıllık süreç dikkate alındığında kulübün salon sporlarının futbola büyük üstünlük sağlaması dikkat çekiyor. Fenerbahçe, futboldaki son kupalarını 2014'te kaldırmıştı (2). Erkek-kadın basketbol ve voleybol takımları ise son 10 yılda tam 43 şampiyonluk yaşadı ve camianın yüzünü güldürdü. Bu süreçte 6 kupa yurt dışından geldi.
2014'TEN BERİ KAZANILAN KUPALAR
Kadın Basketbol: 14
Erkek Basketbol: 13
Kadın Voleybol: 10
Erkek Voleybol: 6
Erkek Futbol: 2
Kadın Futbol: Yok
Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre; Bu sezon müzelere giren 3 kupa, basketbol ve voleyboldan, kadınlardan geldi. Son 26 günde 3 kupa kazanan sarı-lacivertliler; kadın basketbolunda Avrupa Ligi ve Kadınlar Süper Ligi; kadın voleybolunda da Sultanlar Ligi'nde zafere ulaştı.
Kanarya'nın erkek voleybol takımı sezonu kupasız (3. oldu) kapatırken erkek basketbolda lig şampiyonluğu şansı sürüyor.
Son 10 yıllık süreç dikkate alındığında kulübün salon sporlarının futbola büyük üstünlük sağlaması dikkat çekiyor. Fenerbahçe, futboldaki son kupalarını 2014'te kaldırmıştı (2). Erkek-kadın basketbol ve voleybol takımları ise son 10 yılda tam 43 şampiyonluk yaşadı ve camianın yüzünü güldürdü. Bu süreçte 6 kupa yurt dışından geldi.
2014'TEN BERİ KAZANILAN KUPALAR
Kadın Basketbol: 14
Erkek Basketbol: 13
Kadın Voleybol: 10
Erkek Voleybol: 6
Erkek Futbol: 2
Kadın Futbol: Yok