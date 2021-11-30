Fenerbahçe'nin sigortası; Kim Min-Jae

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae, Galatasaray karşısında kritik müdahalerle galibiyetin mimarı olmuştu. Kim, dün yine çok iyi bir performans sergiledi. 24 yaşındaki savunmacı, Göztepe ataklarında önemli hamleler yaparak gollük pozisyonları önledi.

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Fenerbahçe'nin sigortası; Kim Min-Jae
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30 Kasım 2021 11:53
Kim Min-jae, Fenerbahçe savunmasının sigortası olmaya devam ediyor. Güney Koreli stoperin yanındaki isimler değişir ama müthiş performansı değişmiyor. Bu kez Serdar Aziz ile birlikte oynayan yıldız futbolcu, Göztepe karşısında da yıldızlaştı; Galatasaray derbisindekine benzer kritik müdahaleler yaptı.

Kim, Jahoviç'in golünde kendisine gelen kısa pas nedeniyle çaresiz kaldı. Güney Koreli stoper, Halil'in yerden ortasında çizgi önünde son anda hamle yaparak Jahoviç'e gol şansı vermedi. Kim, maçın son anlarındaki bir pozisyonda ise önce kafayla topa müdahale etti, yetmedi yerdeyken bu kez de ayağıyla vurarak yine Göztepe'nin çok net bir fırsatını engellemiş oldu.

24 yaşındaki savunmacı, 90 dakikada 1 top kaptı, tam 4 atak uzaklaştırdı. Fenerbahçe, İzmir'den 1 puanla dönerken bunun alınmasında Kim Min-jae'nin yine büyük payı oldu.



 

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