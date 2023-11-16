Fenerbahçe'nin savunması Avrupa'da rakipsiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın savunma kurgusunun başarısı rakamlara yansıdı.
Fenerbahçe, Avrupa'nın 10 büyük liginde kalesindeki gol beklentisi (xGA) en düşük takım oldu. Sarı-lacivertliler 12 lig maçında 5.7'lik xGA'ya sahip.
En yakın rakipler 6.3 ile Glasgow Rangers ve 7.8 ile Juventus… Fenerbahçe 5.7 xGA'ya karşı kalesinde 8 gol gördü; yani beklenenden iki fazla yedi.
Zirve ortağı Galatasaray ise 8.7 gol beklentisine rağmen kalesinde 8 gol gördü.
Fenerbahçe, Avrupa'nın 10 büyük liginde kalesindeki gol beklentisi (xGA) en düşük takım oldu. Sarı-lacivertliler 12 lig maçında 5.7'lik xGA'ya sahip.
En yakın rakipler 6.3 ile Glasgow Rangers ve 7.8 ile Juventus… Fenerbahçe 5.7 xGA'ya karşı kalesinde 8 gol gördü; yani beklenenden iki fazla yedi.
Zirve ortağı Galatasaray ise 8.7 gol beklentisine rağmen kalesinde 8 gol gördü.
|Kulüp
|XGA
|Yediği
|Fark
|Fenerbahçe
|5.7
|8
|+2
|G.Rangers
|6.3
|6
|0
|Juventus
|7.8
|7
|-1
|B.Münih
|8.3
|9
|+1
|Inter
|8.4
|6
|-2
|Alkmaar
|8.6
|6
|-3
|Feyenoord
|8.6
|9
|0
|Galatasaray
|8.7
|8
|-1