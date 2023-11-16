Fenerbahçe'nin savunması Avrupa'da rakipsiz

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Avrupa'nın 10 büyük liginde en iyi savunma performansını sergiliyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin savunması Avrupa'da rakipsiz
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16 Kasım 2023 14:00
Son güncelleme 16 Kasım 2023 14:02
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın savunma kurgusunun başarısı rakamlara yansıdı.

Fenerbahçe, Avrupa'nın 10 büyük liginde kalesindeki gol beklentisi (xGA) en düşük takım oldu. Sarı-lacivertliler 12 lig maçında 5.7'lik xGA'ya sahip.

En yakın rakipler 6.3 ile Glasgow Rangers ve 7.8 ile Juventus… Fenerbahçe 5.7 xGA'ya karşı kalesinde 8 gol gördü; yani beklenenden iki fazla yedi.

Zirve ortağı Galatasaray ise 8.7 gol beklentisine rağmen kalesinde 8 gol gördü.

KulüpXGAYediğiFark
Fenerbahçe 5.7 8 +2
G.Rangers 6.3 6 0
Juventus 7.8 7 -1
B.Münih 8.3 9 +1
Inter 8.4 6 -2
Alkmaar 8.6 6 -3
Feyenoord 8.6 9 0
Galatasaray 8.7 8 -1



 
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