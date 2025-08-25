25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Fenerbahçe'nin Santiago Gimenez planı!

Forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, Milan'ın yollarını ayırmak istediği Santiago Gimenez için transferin son günlerini bekleyecek.

calendar 25 Ağustos 2025 09:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'nin Santiago Gimenez planı!
Fenerbahçe, elinde Duran, En-Nesyri ve Cenk gibi golcüler bulunmasına rağmen forvet arayışını sürdürüyor.

FootMercato'nun haberine göre Milan, teknik direktör Allegri'nin planlarına uymayan Santiago Gimenez'i satış listesine koydu.

FENERBAHÇE'NİN İMZA PLANI

24 yaşındaki Meksikalı golcüyle Premier Lig ekipleri ilgilenirken, Fenerbahçe de fırsat kolluyor. Sarı-Lacivertliler'in, transfer dönemi geç kapanan Türkiye'de Osimhen örneğinde olduğu gibi oyuncuyu son anda kiralamayı hedeflediği öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon 38 maçta forma giyen Meksikalı golcü, 22 gol kaydetti. 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
