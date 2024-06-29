Fenerbahçe'nin rakibi Petrolul Ploieşti

Fenerbahçe, Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile sezonun ilk hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe'nin rakibi Petrolul Ploieşti
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29 Haziran 2024 09:50
Son güncelleme 29 Haziran 2024 10:00
Jose Mourinho ile siftah yapacak olan Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Romanya ekibi Petrolul Ploieşti karşılaşacak.

Saat 10.30'da başlayacak Fenerbahçe - Petrolul karşılaşması Fenerbahçe'nin Youtube hesabından canlı yayınlanacak. Karşılaşma ücretli olan Lacivert Paket ekranlarından izlenebilecek.

FENERBAHÇE'NİN 11'İ

Osman Ertuğrul; Yiğit Efe Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Oosterwolde; Rade Krunic, Mert Hakan, Fred; Ryan Kent, Cengiz Ünder, Edin Dzeko.


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