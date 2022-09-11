Ukrayna Premier Lig'in 4. haftasında Dinamo Kiev ile Lviv karşı karşıya geldi. Arena Liviv'de oynanan mücadelede kazanan takım 1-0'lık skorla Kiev oldu.



Karşılaşmada Mircea Lucescu ve öğrencilerine galibiyeti getiren tek golü 32. dakikada Buyalsky attı. Golde asisti yapan isim ise Tsygankov oldu.



Lige üst üste 2 yenilgiyle başlayan Mircea Lucescu ve öğrencileri ligdeki ilk galibiyetini almış oldu ve 3 puana ulaştı. Lviv ise ligde henüz galibiyetle tanışamadı ve 1 puanda kaldı.





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