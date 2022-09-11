Fenerbahçe'nin rakibi Kiev ligde siftah yaptı!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Dinamo Kiev sahasında Lviv ile karşılaştı ve 3 puanı tek golle aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Fenerbahçe'nin rakibi Kiev ligde siftah yaptı!
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11 Eylül 2022 19:00
Ukrayna Premier Lig'in 4. haftasında Dinamo Kiev ile Lviv karşı karşıya geldi. Arena Liviv'de oynanan mücadelede kazanan takım 1-0'lık skorla Kiev oldu.

Karşılaşmada Mircea Lucescu ve öğrencilerine galibiyeti getiren tek golü 32. dakikada Buyalsky attı. Golde asisti yapan isim ise Tsygankov oldu.

Lige üst üste 2 yenilgiyle başlayan Mircea Lucescu ve öğrencileri ligdeki ilk galibiyetini almış oldu ve 3 puana ulaştı. Lviv ise ligde henüz galibiyetle tanışamadı ve 1 puanda kaldı.

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