Fenerbahçe'nin rakibi deplasmanda kazandı

Belçika Pro Lig 28. hafta karşılaşmasında Union Saint-Gilloise konuk olduğu OH Leuven'i 2-0 mağlup etti.



Union Saint-Gilloise'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ross Sykes ve 74. dakikada Casper Terho kaydetti.



Union Saint-Gilloise bu galibiyetle puanını 68'e çıkartıp liderliğini sürdürürken, OH Leuven ise 24 puanda kaldı.



Union Saint-Gilloise ile Fenerbahçe'nin oynayacağı Konferans Ligi maçı 7 Mart Perşembe günü oynanacak.





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