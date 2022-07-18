Fenerbahçe'nin muhtemel yeni rakipleri

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'i elemesi halinde karşılaşacağı rakibi belli oldu. Ayrıca sarı-lacivertlilerin, Kiev'e elenmesi halinde, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı takım da netleşti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'nin muhtemel yeni rakipleri
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18 Temmuz 2022 14:12
Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu.

Kuraya seribaşı olarak katılan Fenerbahçe, 2. eleme turunda karşılaşacağı Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını elemesi halinde 3. turda Sturm Graz ile eşleşti.

Sarı-lacivertli ekip, 3. tura kalması halinde ilk maçını 2 veya 3 Ağustos'ta evinde, ikincisini ise 9 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

F.BAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ RAKİBİ SLOVACKO!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e elenmesi halinde, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile karşılaşacak.



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