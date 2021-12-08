Fenerbahçe'nin lig, Avrupa, kupa ve transfer hesabı

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçında gelen 4-0'lık galibiyet yeniden yüzleri güldürdü. Sarı-lacivertliler hem önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı hem de moral kazandı.



Özellikle teknik direktör Vitor Pereira açısından kritik bir galibiyet alındı. Ayrıca Fenerbahçe yeniden önüne ve hedeflerine odaklanma konsantrasyonu yakaladı.



Sarı-lacivertliler şu an itibariyle Süper Lig, Avrupa ve kupa hedeflerine devam ediyor. Süper Lig'de Trabzonspor'la 12 puanlık bir fark olsa da ligin bitmesine daha 23 hafta olduğu için henüz biten bir mücadele bulunmuyor. Avrupa Ligi'nde de grubunda 3. olan Fenerbahçe Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek. Türkiye Kupası da Afyon eşleşmesiyle başlayacak. O nedenle sarı-lacivertlilerde şu süreçte bir değişim beklenmiyor. Tam aksi hedeflere odaklanılması isteniyor.



Devre arasına kadar ligde 4'te 4 yapmak isteyen ve kupada da yoluna devam etmeyi amaçlayan Fenerbahçe, daha sonra transfer döneminde de takviyeler planlıyor.







