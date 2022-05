Fenerbahçe'nin gururları

Ülkece bizi gururlandıran kadın boksörlerimizden F.Bahçe Kulübü'nün sporcuları olan Şennur Demir, Hatice Akbaş, Buse Naz Çakıroğlu, Ayşe Çağırır ve bronz kazanan Sema Çalışkan FB TV'ye konuştu.



Şennur Demir, "Bugünü yaşayabilmek için evlerimize gitmedik. Federasyonumuza, hocalarıma, F.Bahçe Spor Kulübü'ne teşekkür ediyorum. Bu kulübe hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum" dedi.



Hatice Akbaş, "Çok mutluyum. U22'de Avrupa Şampiyonu olduğum zaman da Dünya Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğimi söylemiştim. Sözümü tuttum" diye konuştu.



Buse Naz Çakıroğlu, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nde her geçen gün büyüyen başarının kanıtıdır verilen değer ve önem. Olimpiyatlardan sonra da Fenerbahçe'de olduğum için her zaman kendimi daha iyi ve güvende hissediyorum. Başkanımız Ali Koç'a da çok teşekkür ediyorum. Her konuda bir telefon kadar yakınlar bize" yorumunu yaptı.



Ayşe Çağırır, "İyi ki bu kulüpteyim, çok gururlu ve mutluyum" dedi.



Bronz kazanan Sema Çalışkan ise şunları söyledi: "İyi ki F.Bahçe'nin sporcusuyum. Daha iyi başarılar elde edeceğim. F.Bahçe bizi çok destekliyor. İnşallah devamı gelecek."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ