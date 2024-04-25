Fenerbahçe'nin gözü Adana Demirspor - Galatasaray maçında olacak!

Galatasaray'ın Adana Demirspor'a puan kaybetmesi durumunda, cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinin önemi, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe için daha da artacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin gözü Adana Demirspor - Galatasaray maçında olacak!
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25 Nisan 2024 09:44
Son güncelleme 25 Nisan 2024 09:57
Sivas beraberliğiyle şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, Adana Demirspor-Galatasaray maçından yeniden umut tazeleyeceği bir skor bekliyor.

Sarı kırmızılıların yarın puan kaybetmesi durumunda, cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinin önemi şampiyonluk yarışında Fenerbahçe için daha da artacak.

FİKSTÜR AVANTAJI GALATASARAY'DA

Fakat Galatasaray'ın Adana'dan kazanarak dönmesi durumunda da sarı kırmızılı ekip çok önemli bir virajı aşmış olacak. Öyle ki ezeli rakibin Adana deplasmanından sonra sahasındaki Fenerbahçe maçına kadar İstanbul dışına hiç çıkmadan peş peşe evinde oynayacağı bir fikstür avantajı var. Buna karşı Fenerbahçe ise Beşiktaş maçından sonra, kritik bir Konya deplasmanına çıkacak.

Bu yüzden her iki takım için de bu cuma ve cumartesi oynayacakları karşılaşmalar çok büyük önem taşıyor.  

 
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