Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta motivasyon farkı ortaya çıktı. Tüm takım galibiyete olan inancını hep dile getirdi.



Başkan Ali Koç ve yöneticiler de takımın motivasyonunu artırmak için büyük bir çaba gösterdi. Samandıra'da huzur ortamının sağlanması amaçlandı. Maçtan bir hafta önce Samandıra Can Bartu Tesisleri tepeden tırnağa sarı-lacivertli bayraklarla süslendi. Kendi seyircisinin olmadığı ortamda 90 dakika oynayacak olan Fenerbahçeli futbolcuların sarı-lacivert renkler ve derbilerdeki üstünlük adeta içlerine işletildi. Fenerbahçeli futbolcular hafta içinde sadece oyuncu grubunun katıldığı bir yemekte bir araya geldiler.



Marşların söylendiği, galibiyet yeminlerinin edildiği bir organizasyona dönüşen yemekte, oyuncular yerlisinden yabancısına tek vücut oldu.



Başkan Ali Koç ve yöneticiler, "Fenerbahçe bu derbide her zaman üstün taraftır! Galibiyete inanmayan gelmesin!" cümlesi ile takımın konsantrasyonunu ve inancını zirveye taşıdı.



Nef Stadı'nda Fenerbahçe soyunma odası da adeta Kadıköy gibiydi. Her yer sarı-lacivertli bayraklarla süslendi.