Fenerbahçe'nin büyük hayali!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. maçında AEK Larnaca'yı 2-0 yenerek grubundaki namağlup serisini sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin bu performansı camiada yüzleri güldürdü. Jorge Jesus ile istatistikleri altüst etmeye devam eden Kanarya'da gözler UEFA finaline çevrildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'nin büyük hayali!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ekim 2022 13:38
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti. B Grubu'nda liderliğe yükselen sarı-lacivertlilerde yüzler gülüyor.

Kanarya, Kadıköy'deki karşılaşmada baskılı, bol aksiyonlu ve pozisyonlu futbol oynadı. Fenerbahçe'nin oynadığı bu oyun camiayı mutlu etti. Skorun daha da artmasını 7 kurtarış yapan konuk ekibin kalecisi Kenan Piric önledi...

Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nde elemeler dahil oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, UEFA kulüp sıralamasında 98. sıradan 83.'lüğe tırmandı.

HEDEF 'LİDER' ÇIKMAK

Göreve geldiğinde, "Fenerbahçe, Avrupa'da sıralamada çok aşağıda. Gruplara 4. torbadan katılacağız. Fenerbahçe'nin 1. torbada olması gerekiyor" diyen Jorge Jesus, şimdiden takımı 15 basamak yukarıya taşıdı. Ülke puanına da büyük katkı sağladı...

Hedef; AEK Larnaca'yı 13 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynanacak karşılaşmada da yenmek. Deplasmanda rakibini yendikten sonra sarı-lacivetliler ilk 2'yi garantileyecek. Sonrasında ise gruptan lider olarak çıkmak.

Hayallerde ise final oynamak ve kupayı Türkiye'ye getirmek var... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ