Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti. B Grubu'nda liderliğe yükselen sarı-lacivertlilerde yüzler gülüyor.



Kanarya, Kadıköy'deki karşılaşmada baskılı, bol aksiyonlu ve pozisyonlu futbol oynadı. Fenerbahçe'nin oynadığı bu oyun camiayı mutlu etti. Skorun daha da artmasını 7 kurtarış yapan konuk ekibin kalecisi Kenan Piric önledi...



Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nde elemeler dahil oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, UEFA kulüp sıralamasında 98. sıradan 83.'lüğe tırmandı.



HEDEF 'LİDER' ÇIKMAK



Göreve geldiğinde, "Fenerbahçe, Avrupa'da sıralamada çok aşağıda. Gruplara 4. torbadan katılacağız. Fenerbahçe'nin 1. torbada olması gerekiyor" diyen Jorge Jesus, şimdiden takımı 15 basamak yukarıya taşıdı. Ülke puanına da büyük katkı sağladı...



Hedef; AEK Larnaca'yı 13 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynanacak karşılaşmada da yenmek. Deplasmanda rakibini yendikten sonra sarı-lacivetliler ilk 2'yi garantileyecek. Sonrasında ise gruptan lider olarak çıkmak.



Hayallerde ise final oynamak ve kupayı Türkiye'ye getirmek var...











































