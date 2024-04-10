Fenerbahçe'nin Atina'da güvencesi yabancı hakem

Fenerbahçe'de tek düşünce yarın UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde deplasmanda oynayacakları Olympiakos maçını kazanarak bir hafta sonra Kadıköy'deki rövanş için avantaj elde etmek.
Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre; zorlu maç öncesi Süper Kupa karşılaşmasına U19 Takımı'nın çıkmasıyla A Takım futbolcuları bu arayı iyi değerlendirirken dinlenme fırsatı buldu, sakat isimler de sahada yüzde yüzünü vermek için hazırlanma şansı yakaladı. Sarı-lacivertli takımda hem teknik heyetin hem de futbolcuların zorlu mücadele öncesi güvendiği iki faktör olduğu ortaya çıktı.
Birincisi takımın bu sezon dış sahada daha az baskıyla oynayıp çok iyi sonuçlar alması. Fenerbahçeli futbolcular Trendyol Süper Lig'de deplasmanda 15 maça çıkarken 14 galibiyet yaşadı ve sadece Adana Demirspor ile berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Avrupa'da ise 7 dış saha mücadelesinden 5'ini kazanırken, Ludogorets ve Noordsjaelland karşılaşmalarını kaybetti, Türkiye Kupası'nda da Ankaragücü'ne yenilerek elendi.
YABANCI HAKEM GÜVENCESİ
İkincisi ise yabancı hakem... Özellikle bu sezon Süper Lig'deki birçok maçtan sonra hakem hatalarını vurgulayan ve Türk hakemlerle sorunlar yaşayan Fenerbahçe Yönetimi ve teknik heyeti, yabancı hakemin düdük çaldığı mücadelelerde daha rahat ve sert bir oyun ortaya koyuyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın özellikle bu konuda oyuncularına deplasmanda 3-0 kazandıkları Union Saint-Gilloise mücadelesini örnek gösterdiği öğrenildi.
HAKEM SCHARER
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe'nin, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile oynayacağı müsabakayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Bekim Zogaj yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Alessandro Dudic olacak. Ayrıca VAR koltuğunda Almanya'dan Bastian Dankert, AVAR'da ise İsviçre'den Lionel Tschudi oturacak.
Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre; zorlu maç öncesi Süper Kupa karşılaşmasına U19 Takımı'nın çıkmasıyla A Takım futbolcuları bu arayı iyi değerlendirirken dinlenme fırsatı buldu, sakat isimler de sahada yüzde yüzünü vermek için hazırlanma şansı yakaladı. Sarı-lacivertli takımda hem teknik heyetin hem de futbolcuların zorlu mücadele öncesi güvendiği iki faktör olduğu ortaya çıktı.
Birincisi takımın bu sezon dış sahada daha az baskıyla oynayıp çok iyi sonuçlar alması. Fenerbahçeli futbolcular Trendyol Süper Lig'de deplasmanda 15 maça çıkarken 14 galibiyet yaşadı ve sadece Adana Demirspor ile berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Avrupa'da ise 7 dış saha mücadelesinden 5'ini kazanırken, Ludogorets ve Noordsjaelland karşılaşmalarını kaybetti, Türkiye Kupası'nda da Ankaragücü'ne yenilerek elendi.
YABANCI HAKEM GÜVENCESİ
İkincisi ise yabancı hakem... Özellikle bu sezon Süper Lig'deki birçok maçtan sonra hakem hatalarını vurgulayan ve Türk hakemlerle sorunlar yaşayan Fenerbahçe Yönetimi ve teknik heyeti, yabancı hakemin düdük çaldığı mücadelelerde daha rahat ve sert bir oyun ortaya koyuyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın özellikle bu konuda oyuncularına deplasmanda 3-0 kazandıkları Union Saint-Gilloise mücadelesini örnek gösterdiği öğrenildi.
HAKEM SCHARER
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe'nin, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile oynayacağı müsabakayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Bekim Zogaj yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Alessandro Dudic olacak. Ayrıca VAR koltuğunda Almanya'dan Bastian Dankert, AVAR'da ise İsviçre'den Lionel Tschudi oturacak.