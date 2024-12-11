Fenerbahçe, Nicola Zalewski için düğmeye bastı!

Jayden Oosterwolde'nin sakatlığının ardından Roma'da forma giyen Nicola Zalewski'yi gündemine alan Fenerbahçe, 22 yaşındaki oyuncu için teklif yaptı.

, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe, Nicola Zalewski için düğmeye bastı!
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11 Aralık 2024 11:29
Ocak ayında kadrosunu güçlendirerek, puan farkını kapatmak ve şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, gözünü transfere çevirdi.

Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından sol bek bölgesine takviye yapmak için çalışmalar yapan Fenerbahçe, sezon başında Galatasaray ile anlaşma aşamasına gelen Nicola Zalewski'yi gündemine aldı.

Corriere dello Sport, Fenerbahçe'nin Roma'dan ocak ayında ayrılmayı planlayan Nicola Zalewski için harekete geçtiğini ve teklif yaptığını öne sürdü. Haberde Roma'nın oyuncuyla yola devam etmek istemediği bilgisi paylaşıldı.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNE SICAK

Nicola Zalewski'nin, Mourinho ile iyi ilişkileri olduğu ve Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı da ifade ediliyor.

BU SEZON ZALEWSKI

Bu sezon 13 maçta 1 asist yapan 22 yaşındaki yıldızın kontratı sezon sonunda sona erecek.  

 
  

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