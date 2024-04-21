Fenerbahçe muhteşem ikilisiyle kaybetmiyor

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Alexander Djiku ve Rodrigo Becao beraber oynadıkları maçta kaybetmiyorlar.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe muhteşem ikilisiyle kaybetmiyor
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21 Nisan 2024 09:53
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde imza şov yapmıştı. Savunmanın merkezi, Strasbourg'la sözleşmesi sona eren Alexander Djiku ve Udinese'den Rodrigo Becao ile takviye edildi.

MAÇ KAYBETMİYORLAR

Stoperde ideal ikilinin bu oyuncular olması bekleniyordu. Ancak her iki futbolcu da sezon başından beri sakatlıklarla boğuştu. Becao ve Djiku, önceki akşam Olympiakos karşısında, bu sezon 9. kez birlikte oynayabildi.

Fenerbahçe, daha önceki 8 maçta olduğu gibi yine kazanmayı bildi. Sarı-Lacivertliler, Djiku-Becao ile çıkılan karşılaşmalarda sadece 4 gol yedi. Alexander Djiku, Olympiakos karşısında 17 ikili mücadeleye girip 13'ünde başarılı oldu, 13 hava topunun ise 9'unu kazandı. Ganalı stoper ayrıca 3 top kaptı, 6 atak uzaklaştırdı ve 5 pas arası yaptı.

Becao ise 6 ikili mücadelenin 5'ini, 3 hava topunun ise 2'sini aldı. Sambacı 2 top kaparken 4 de atak uzaklaştırdı. 29 yaşındaki savunmacı, 11'de başladığı son 2 maçtaki gibi önceki akşam da sakatlanarak 100. dakikada kenara geldi.

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