Fenerbahçe, Mersin'de 10 kişi kaldı!

Süper Lig'de Mersin'de Hatayspor ile karşılaşan Fenerbahçe, 38. dakikada 10 kişi kaldı.
Fenerbahçe'de Mert Müldür, 38. dakikada Jonathan Okoronkwo'ya yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gördü.
Mert, kırmızı kartın ardından hakem Yiğit Arslan'a son adam olmadığına yönelik itirazda bulundu ancak hakem Arslan, kararını değiştirmedi.
Mert Müldür, Fenerbahçe'de bu sezon kırmızı kart gören ilk futbolcu oldu.
Fenerbahçe'de Mert Müldür, 38. dakikada Jonathan Okoronkwo'ya yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gördü.
Mert, kırmızı kartın ardından hakem Yiğit Arslan'a son adam olmadığına yönelik itirazda bulundu ancak hakem Arslan, kararını değiştirmedi.
Mert Müldür, Fenerbahçe'de bu sezon kırmızı kart gören ilk futbolcu oldu.
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