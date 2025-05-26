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Fenerbahçe, Mersin'de 10 kişi kaldı!

Fenerbahçe, Mersin'de Hatayspor ile oynadığı maçta 38. dakikada Mert Müldür'ün kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

calendar 26 Mayıs 2025 20:43
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe, Mersin'de 10 kişi kaldı!
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Süper Lig'de Mersin'de Hatayspor ile karşılaşan Fenerbahçe, 38. dakikada 10 kişi kaldı.

Fenerbahçe'de Mert Müldür, 38. dakikada Jonathan Okoronkwo'ya yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gördü.

Mert, kırmızı kartın ardından hakem Yiğit Arslan'a son adam olmadığına yönelik itirazda bulundu ancak hakem Arslan, kararını değiştirmedi.

Mert Müldür, Fenerbahçe'de bu sezon kırmızı kart gören ilk futbolcu oldu.


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