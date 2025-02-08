Fenerbahçe Medicana, TÜRŞAD karşısında zorlanmadı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 21. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe Medicana, TÜRŞAD karşısında zorlanmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2025 15:53
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 21. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-0 mağlup etti. 
Karşılaşmayı Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve taraftarlar izledi. 

Salon: Adilcevaz

Hakemler: Koray Yılmazgil, Sadık Canyurt

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Marco, Alexis, Nicola Gjorgiev, Enes Atlı, İbrahim Emet (Alparslan Koç, Burak Mert, Gjorgi Gjorgiev, Taha Erden, Kadir Bircan, Berke Eray Yetkin)

Fenerbahçe Medicana: Ahmet Samet Baltacı, Drzyzga, Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu (Caner Dengin, Yılmaz Üner, Mert Cuci, Karyagin, Osman Çağatay Durmaz)

Setler: 19-25, 18-25, 21-25

Süre: 84 dakika (23, 27, 34)

 
 
*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery