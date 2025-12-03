Fenerbahçe Medicana, İtalya deplasmanında

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci hafta maçında 4 Aralık perşembe günü İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola ile deplasmanda karşılaşacak.
Pala Igor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertli takım, gruptaki ilk maçında ağırladığı Portekiz'in Benfica ekibini 3-0 mağlup etmişti.Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci hafta maçında yarın İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola ile deplasmanda karşılaşacak.
Pala Igor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertli takım, gruptaki ilk maçında ağırladığı Portekiz'in Benfica ekibini 3-0 mağlup etmişti.