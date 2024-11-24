Fenerbahçe Medicana, Akkuş Belediyespor'a 3-2 kaybetti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Medicana, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'a 3-2 kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Medicana, Akkuş Belediyespor'a 3-2 kaybetti
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24 Kasım 2024 17:03
Son güncelleme 24 Kasım 2024 17:40
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Medicana, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'a 3-2 kaybetti. 

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Medicana 4 galibiyet 4 mağlubiyette kalırken, ligin son sırasındaki  Akkuş Belediyespor 4 hafta sonra kazandı ve ligdeki ikinci galibiyetini almış oldu.
Salon: Akkuş

Hakemler: Yavuz Akdemir, Sezay Şahin

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Masliev, Hakan Polat, Burhan Zorluer, Ferreira, Egecan Avcıl, Enis Ali Ay (Ali İhsan Heper, Ozan Ataseven, Ali Eren Öztürk)

Fenerbahçe Medicana: Karyagin, Çağatay Durmaz, Kaan Gürbüz, Salehi, Samet Baltacı, Drzyzga (Burak Güngör, Caner Dengin, Yiğit Gülmezoğlu, Yasin Aydın, Caner Peksen)

Setler: 25-23, 25-19, 19-25, 25-27, 18-16

Süre: 136 dakika (28, 26, 22, 36, 24)

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