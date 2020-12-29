【🇩🇪KICKER, Jan Reinold】



"Max Kruse, Fenerbahçe'den alacakları için için açtığı davayı kazandı ve bunun karşılığında sarı-lacivertliler 7,5 milyon euroluk bir ödeme yapmak zorunda kalacak"🔥https://t.co/5pF04K6gTD



— Sporx (@sporx) December 16, 2020