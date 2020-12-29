Fenerbahçe, Max Kruse ile anlaştı!

Fenerbahçe, olaylı şekilde sarı-lacivertli kulübe veda eden Max Kruse ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Abone Ol
Fenerbahçe, Max Kruse ile anlaştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Aralık 2020 12:58
Fenerbahçe, Kicker'ın 16 Aralık'ta duyurduğu "Max Kruse, Fenerbahçe'den 7.5 milyon euro tazminat almaya hak kazandı" haberinden 13 gün sonra resmi sitesinden bir açıklama yaparak Max Kruse ile sulhen anlaşma yoluna gidildiğini açıkladı.

Max Kruse için yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Kulübümüzle eski oyuncumuz Max Kruse arasında bir süredir gündemde olan ve üzerine gerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilen hukuki süreç, yapılan görüşmeler sonucunda bugün itibariyle sulhen sonuçlandırılmıştır. Max Kruse'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz. Camiamız ve kamuoyundan pek çok konuda yaratılan muhtelif spekülatif gündemlere itibar etmemelerini, Kulübümüzün resmi açıklamalarını beklemelerini bir kez daha rica ederiz."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için