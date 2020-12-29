Fenerbahçe, Kicker'ın 16 Aralık'ta duyurduğu "Max Kruse, Fenerbahçe'den 7.5 milyon euro tazminat almaya hak kazandı" haberinden 13 gün sonra resmi sitesinden bir açıklama yaparak Max Kruse ile sulhen anlaşma yoluna gidildiğini açıkladı.
Max Kruse için yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Kulübümüzle eski oyuncumuz Max Kruse arasında bir süredir gündemde olan ve üzerine gerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilen hukuki süreç, yapılan görüşmeler sonucunda bugün itibariyle sulhen sonuçlandırılmıştır. Max Kruse'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz. Camiamız ve kamuoyundan pek çok konuda yaratılan muhtelif spekülatif gündemlere itibar etmemelerini, Kulübümüzün resmi açıklamalarını beklemelerini bir kez daha rica ederiz."
Max Kruse için yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Kulübümüzle eski oyuncumuz Max Kruse arasında bir süredir gündemde olan ve üzerine gerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilen hukuki süreç, yapılan görüşmeler sonucunda bugün itibariyle sulhen sonuçlandırılmıştır. Max Kruse'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz. Camiamız ve kamuoyundan pek çok konuda yaratılan muhtelif spekülatif gündemlere itibar etmemelerini, Kulübümüzün resmi açıklamalarını beklemelerini bir kez daha rica ederiz."
【🇩🇪KICKER, Jan Reinold】
"Max Kruse, Fenerbahçe'den alacakları için için açtığı davayı kazandı ve bunun karşılığında sarı-lacivertliler 7,5 milyon euroluk bir ödeme yapmak zorunda kalacak"🔥https://t.co/5pF04K6gTD
— Sporx (@sporx) December 16, 2020
Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yöneticisi Alper Pirşen: "Max Kruse'un karakteri buymuş"
????Kruse kolay para peşinde
????Kruse tam bir poker oynadı
????Biz bu işin peşini bırakmayız
????Kruse'un karakteri buymuş
????Kruse risk aldı, göreceğiz pic.twitter.com/LFYpPK6n4f
— Sporx (@sporx) June 18, 2020