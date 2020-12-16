Kicker: 'Max Kruse, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı'

Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yöneticisi Alper Pirşen: "Max Kruse'un karakteri buymuş"



🔥💥Kruse kolay para peşinde

🔥💥Kruse tam bir poker oynadı

🔥💥Biz bu işin peşini bırakmayız

🔥💥Kruse'un karakteri buymuş

🔥💥Kruse risk aldı, göreceğiz pic.twitter.com/LFYpPK6n4f



— Sporx (@sporx) June 18, 2020

ilearasındaki FIFA davasında kararın alındığı bildirildi.'nin Fenerbahçe'ye karşı açtığı davayı (alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle) kazandığını ve bunun karşılığında sarı-lacivertlilerinluk bir ödeme yapmak zorunda kalacağını duyurdu.Fenerbahçe'nin yıl sonuna kadar karara itiraz hakkının bulunduğu ve sarı lacivertli takımın bu hakkını kullanacağı da ifade edildi.Max Kruse, sözleşmesini alacakları ödenmediği gerekçesiyle tek taraflı olarak feshetmiş ve sonrasında Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'e imza atarak FIFA'ya başvurmuştu.