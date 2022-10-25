Fenerbahçe maçı öncesi İstanbulspor'un hocası açıklandı!

İstanbulspor, Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesinde Fatih Tekke'yi yeniden göreve getirdi. Tekke, sarı-siyahlılarda üçüncü dönemini yaşayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe maçı öncesi İstanbulspor'un hocası açıklandı!
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25 Ekim 2022 12:17
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük görevine Fatih Tekke getirildi.

FATİH TEKKE İSTANBULSPOR'DA

Sarı-siyahlı kulüp bu gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşırken, "FATİH'in geldi İstanbul" ifadelerine yer verdi. Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

İLK MAÇI FENERBAHÇE İLE OLACAK

İstanbulspor, Süper Lig'de 8 puanla 18. sırada yer alıyor. Daha önce de İstanbulspor'u çalıştıran Fatih Tekke, takımının başındaki ilk maçını 30 Ekim'de sahasında Fenerbahçe'ye karşı oynayacak.

ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

45 yaşındaki Fatih Tekke daha önce Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, Bursaspor gibi takımlarda da çalıştı. Tekke, İstanbulspor'da 2018-19 dışında 2020-21 sezonlarında da görev yapmıştı.

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