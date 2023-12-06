Fenerbahçe lig tarihine geçmeyi başardı

Sivasspor'u farklı yenerek yeniden liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe hafta arası yaşanan Nordsjaelland şokunun izlerini sildi. Son dönemde sakatlıklar yüzünden bocalayan sarı-lacivertliler buna rağmen birçok önemli istatistiğe imza attı.
İsmail Kartal yönetiminde iki kulvarda oynadığı maçların yüzde 84'ünü kazanan Fenerbahçe'de şu istatistikler öne çıktı:
- 25 resmi maçın 21'i kazanıldı.
- Süper Lig tarihinde ilk kez bir takım lige 10'da 10 yaparak başladı.
- 37 gol atıp 10 gol yiyen Fenerbahçe, 14. haftalar itibariyle tarihindeki en yüksek averajı (+27) yakaladı.
- İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında üst üste 11 lig maçı kazanan ilk Türk teknik direktör oldu.
- İsmail Kartal, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'nin başında 10'dan fazla maça çıkan Türk teknik direktörler arasında en yüksek puan ortalaması (2.30 puan - 66 maç - 152 puan) olmayı başardı.
- 25 resmi maçta 67 gol atıldı, 23 gol yendi. Maçların ilk yarılarında 24 gol kaydederken ikinci yarılarında 43 gol attı. Son yarım saatte atılan gol sayısı ise 32 oldu. Ligde şu ana kadar 37 golle en çok gol atan takım konumunda.
- 25 resmi maçın 12'sinde gol yemedi Ligdeki 15 maçın 8'inde kalesini gole kapattı. Ligde 6 deplasman maçında da gol yemedi.
- Süper Lig tarihinde üst üste 5 deplasman maçını gol yemeden kazanan tek takım Fenerbahçe (1961-7G ve 2023) oldu.
- 19 farklı oyuncu skor katkısı verdi, 16 farklı oyuncu gol attı, 14 farklı oyuncu asist yaptı. Şu ana kadar 31 oyuncu resmi maçlarda süre aldı, 26 farklı oyuncu ilk 11'de şans buldu.
İsmail Kartal yönetiminde iki kulvarda oynadığı maçların yüzde 84'ünü kazanan Fenerbahçe'de şu istatistikler öne çıktı:
- 25 resmi maçın 21'i kazanıldı.
- Süper Lig tarihinde ilk kez bir takım lige 10'da 10 yaparak başladı.
- 37 gol atıp 10 gol yiyen Fenerbahçe, 14. haftalar itibariyle tarihindeki en yüksek averajı (+27) yakaladı.
- İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında üst üste 11 lig maçı kazanan ilk Türk teknik direktör oldu.
- İsmail Kartal, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'nin başında 10'dan fazla maça çıkan Türk teknik direktörler arasında en yüksek puan ortalaması (2.30 puan - 66 maç - 152 puan) olmayı başardı.
- 25 resmi maçta 67 gol atıldı, 23 gol yendi. Maçların ilk yarılarında 24 gol kaydederken ikinci yarılarında 43 gol attı. Son yarım saatte atılan gol sayısı ise 32 oldu. Ligde şu ana kadar 37 golle en çok gol atan takım konumunda.
- 25 resmi maçın 12'sinde gol yemedi Ligdeki 15 maçın 8'inde kalesini gole kapattı. Ligde 6 deplasman maçında da gol yemedi.
- Süper Lig tarihinde üst üste 5 deplasman maçını gol yemeden kazanan tek takım Fenerbahçe (1961-7G ve 2023) oldu.
- 19 farklı oyuncu skor katkısı verdi, 16 farklı oyuncu gol attı, 14 farklı oyuncu asist yaptı. Şu ana kadar 31 oyuncu resmi maçlarda süre aldı, 26 farklı oyuncu ilk 11'de şans buldu.