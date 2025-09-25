Fenerbahçe kupayı 8. kez kazandı

Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 8. kez zafere ulaştı.



Kupada 19. kez sahneye çıkan sarı-lacivertliler, 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine taşıdı.



Fenerbahçe, 1990-1991 sezonunda TOFAŞ'a 75-72, 1993-1994 sezonunda da Efes Pilsen'e 85-74 üstünlük sağlarken, ardından 12 sezon bu başarıyı tekrarlayamadı.

Sarı-lacivertli ekip, 2006-2007 sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Efes Pilsen'i 79-77 yenerek 4. kez adını zirveye yazdırdı ve bu kulvardaki uzun süren sessizliğini bozdu. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'ı 64-62, 2015-2016 sezonunda Anadolu Efes'i 77-69, 2016-2017 sezonunda Banvit'i 75-64 yenerken Beşiktaş GAİN'i de 85-83 mağlup ederek 8. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.