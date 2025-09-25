24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
3-1
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
0-4
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
0-0
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
3-0
24 Eylül
Verona-Venezia
4-5
24 Eylül
Parma -Spezia
6-5
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
0-016'
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
0-015'
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
0-0
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
2-2
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
5-5
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
2-2
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
0-2
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
4-1
24 Eylül
Huddersfield -M.City
0-2
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
3-2
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
1-0
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
2-0
24 Eylül
Getafe-Alaves
1-1
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
5-0
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
2-0
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
1-1
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
1-2
24 Eylül
Nice-Roma
1-2
24 Eylül
Freiburg-Basel
2-1
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
1-1
24 Eylül
Braga-Feyenoord
1-0
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
2-2
24 Eylül
Como-Sassuolo
3-0

Fenerbahçe kupayı 8. kez kazandı

Fenerbahçe, Beşiktaş GAIN'i 85-83 mağlup ederek 8. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü.

calendar 25 Eylül 2025 00:55
Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 8. kez zafere ulaştı. 

Kupada 19. kez sahneye çıkan sarı-lacivertliler, 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine taşıdı. 

Fenerbahçe, 1990-1991 sezonunda TOFAŞ'a 75-72, 1993-1994 sezonunda da Efes Pilsen'e 85-74 üstünlük sağlarken, ardından 12 sezon bu başarıyı tekrarlayamadı.



Sarı-lacivertli ekip, 2006-2007 sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Efes Pilsen'i 79-77 yenerek 4. kez adını zirveye yazdırdı ve bu kulvardaki uzun süren sessizliğini bozdu. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'ı 64-62, 2015-2016 sezonunda Anadolu Efes'i 77-69, 2016-2017 sezonunda Banvit'i 75-64 yenerken Beşiktaş GAİN'i de 85-83 mağlup ederek 8. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
