Fenerbahçe kupada Ankaragücü ile karşılaşıyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde salı günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe kupada Ankaragücü ile karşılaşıyor
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26 Şubat 2024 13:55
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında salı günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Kupada 5. turda Adanaspor'u 6-0 ile geçen sarı-lacivertliler, son 16 turunda ise deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligde son olarak sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 ile geçmişti.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ile Joshua King, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan ve çalışmalara başlayan Fred'in ise riske edilmesi beklenmiyor.

Bu oyuncuların yanı sıra hafif ağrıları bulunan Bright Osayi-Samuel'in durumuna da teknik heyet maç saatinde karar verecek.

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