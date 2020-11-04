Fenerbahçe-Konyaspor maçının hakemi pozitif çıktı!

Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki mücadeleyi yönetecek olan Halis Özkahya'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe-Konyaspor maçının hakemi pozitif çıktı!
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04 Kasım 2020 22:30
Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki mücadeleyi yönetecek olan Halis Özkahya'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Türkiye gazetesinden Ömer Faruk Önal'ın haberine göre; 29 Ekim'de Milan ile Sparta Prag arasındaki mücadeleyi yöneten Halis Özkahya'nın bu maç için yaptığı seyahatte koronavirüs kaptığına dair bir inancın olduğu belirtildi. MHK'nin bu sonuç sonrası olağanüstü toplandığı kaydedildi.

MHK'nin Özkahya'nın testinin pozitif çıkması sonrası yeni bir hakem atayacağı bilgisi de verildi.



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