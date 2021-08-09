Fenerbahçe, Kemal Ademi'yi Rusya'ya yolculuyor

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Kemal Ademi, Rus ekibi Khimki ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Kemal Ademi'yi Rusya'ya yolculuyor
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09 Ağustos 2021 20:08
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Kemal Ademi, Rusya yolunda. Rus basınından Sport24'ün haberine göre Khimki, İsviçreli golcü için sarı-lacivertli takımla anlaşmaya vardı.

25 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedilen Rus ekibinin, Fenerbahçe'ye bonservis bedeli de ödeyeceği kaydedildi.

Geçen sezonun 2. yarısında kiralık olarak Karagümrük forması giyen Ademi, Süper Lig'de 14 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe, Ademi'yi geçtiğimiz sezonun başında Basel'den 1.4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.


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