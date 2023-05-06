Fenerbahçe kazandı, Olympiakos karıştı!

Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos'u mağlup ederek seriye 2-2'lik eşitliği getirdiği 4. maç sırasında Yunan ekibinin benchinde ortam gerildi.



Olympiakos Başantrenörü Giorgios Bartzokas'ın 4. çeyrekte, Nigel Hayes-Davis'in üçlüğü sonrası Fenerbahçe, skoru 54-49'a taşıdı. Bu üçlüğün hemen ardından aldığı ilk molada Bartzokas oyuncularına; "Kedi gibisiniz! Neden kedi gibisiniz? Biraz sert olun artık. Gururunuz için oynayın bari, lanet olsun! Kazanabileceğinize inanın artık inanın." ifadelerini kullandı.



"TOPU BANA VER!"

"KES SESİNİ, DEDİĞİMİ YAP!"



Bartzokas, maçın bitimine 13 saniye kala son molasını aldı. Bu sırada Fenerbahçe Beko, 4 sayı farkla öndeydi. 1 dakika 13 saniye kala ve 43 saniye kala iki üçlük isabetiyle birlikte Olympiakos'u oyunda tutan Shaquielle McKissic son topu kullanmak istedi.



Bartzokas seti çizerken McKissic, "Topu bana ver, neden topu bana vermiyorsun? Sadece topu bana ver." dedi. Bartzokas ise "Kes sesini, kes sesini. Sana dediğimi yap." cevabını verdi.









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