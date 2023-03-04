Fenerbahçe, Kayseri'de farklı kazandı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 110-56 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Kayseri'de farklı kazandı
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04 Mart 2023 17:51
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Alagöz Holding, Melikgazi Kayseri Basketbol deplasmanına konuk oldu.

Fenerbahçe, rakibini 110-56'lık skorla mağlup etti.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Umut Özgün Ergün, Mehmet Burak Anlatıcı, Almina Kocabaş

Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 9, Sevgi Tonguç 4, Mısra Albayrak 8, Landrum 13, Eylül Minez 4, Burcu Yağan 6, Nisa Yalçın 8, Şuğranur Hatice Sönmez 4, Feray Dalkılıç, Zeynep Öykü Kalbisağde

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sabally 28, Iagupova 9, Vandersloot 14, Olcay Turgut Çakır 8, Stokes 9, Alperi Onar 20, Merve Aydın 6, Elif İstanbulluoğlu 2, Manolya Kurtulmuş 4, İdil Saçalır 4, Selin Rachel Gül 4, Doğa Adıcan 2

1. Periyot: 11-31

Devre: 28-56

3. Periyot: 39-79

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