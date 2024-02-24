Fenerbahçe kalesini gole kapatamıyor

Kasımpaşa karşılaşmasında da kalesini gole kapatamayan Fenerbahçe son 5 iç saha karşılaşmasında da gol yemiş oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe kalesini gole kapatamıyor
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24 Şubat 2024 22:04
Son güncelleme 24 Şubat 2024 22:05
Kasımpaşa karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, evinde oynadığı son 5 maçta da kalesinde gol gördü.

Galatasaray ile oynadığı derbi maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli ekip, bir sonraki iç saha maçında TÜMOSAN Konyaspor'u 7-1 mağlup etti. Farklı kazandığı bu maçın ardından Yılport Samsunspor'la 1-1 berabere kalan İsmail Kartal'ın öğrencileri, MKE Ankaragücü'nü ise 2-1'lik skorla geçti.

Corendon Alanyaspor'la sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara alan sarı-lacivertli takım, Kasımpaşa karşısında da kalesini gole kapatamadı.

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