Fenerbahçe kalesini gole kapatamıyor

Kasımpaşa karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, evinde oynadığı son 5 maçta da kalesinde gol gördü.
Galatasaray ile oynadığı derbi maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli ekip, bir sonraki iç saha maçında TÜMOSAN Konyaspor'u 7-1 mağlup etti. Farklı kazandığı bu maçın ardından Yılport Samsunspor'la 1-1 berabere kalan İsmail Kartal'ın öğrencileri, MKE Ankaragücü'nü ise 2-1'lik skorla geçti.
Corendon Alanyaspor'la sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara alan sarı-lacivertli takım, Kasımpaşa karşısında da kalesini gole kapatamadı.
Galatasaray ile oynadığı derbi maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli ekip, bir sonraki iç saha maçında TÜMOSAN Konyaspor'u 7-1 mağlup etti. Farklı kazandığı bu maçın ardından Yılport Samsunspor'la 1-1 berabere kalan İsmail Kartal'ın öğrencileri, MKE Ankaragücü'nü ise 2-1'lik skorla geçti.
Corendon Alanyaspor'la sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara alan sarı-lacivertli takım, Kasımpaşa karşısında da kalesini gole kapatamadı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU